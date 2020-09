Brani inediti Paul McCartney nella boutique della figlia Stella

(ANSA) - MILANO, 22 SET - L'ascolto di alcuni brani inediti di Paul McCartney: è il regalo della figlia Stella McCartney agli ospiti della sua presentazione milanese, in occasione della Fashion Week.

Mentre ascoltano i brani dell'ex Beatle, gli invitati possono sfogliare i libri di fotografia della mamma di Stella, Linda, esposti nel dehors allestito nel cortile in via Santo Spirito.

All'interno dello store, anche la possibilità di ascoltare le tre ore di tracce inedite, principalmente strumentali - che non sono né scaricabili né acquistabili - con cuffie Beats o in un photobooth insonorizzato, dove farsi anche un video da condividere sui social.

I brani sono disponibili all'ascolto anche nelle boutique di Londra, Parigi, Madrid e Barcellona, ad accompagnare il lancio della nuova capsule collection unisex Autumn Winter 2020 Stella McCartney Shared, pensata per lui e per lei, con stampe psichedeliche ideate dall'illustratore londinese ed artista di fumetti Will Sweeney e suits da scambiarsi liberamente. (ANSA).