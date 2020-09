ANSA-BOX/Iyobo e i gol al buio,ma so sempre dov'è la porta

(ANSA) - MILANO, 22 SET - "Dal punto di vista della fisica, i miei sono un po' gol al buio. Ma allo stesso tempo non lo sono, perché in campo so sempre dove mi trovo, dove voglio andare e dove si trova la porta". Paul Iyobo è il bomber dell'Ac Crema 1908, che domenica ha vinto il suo terzo scudetto di fila nel campionato di calcio a 5 B1 non vedenti. A livello personale è il quarto consecutivo per Iyobo (autore della doppietta decisiva in finale contro Firenze) che ha 20 anni, ha perso la vista a 3 ed è "un fenomeno" per dirla con Marco Spinelli, l'accompagnatore della squadra imbattuta da tre stagioni. Per l'emergenza coronavirus, questo campionato si è concluso con una finale a sei squadre a Roma. "Speriamo di aver dato un po' di gioia a una città molto colpita dalla pandemia. Per me tornare in campo dopo il lockdown è stato meraviglioso e ancor di più vincere - spiega l'attaccante del Crema e della Nazionale, nato a Milano da genitori nigeriani -. Giocare a calcio è semplicemente il modo in cui posso sentirmi libero, non devo dare conto a nessuno né dipendere da mezzi esterni". In campo si seguono il suono del pallone con dentro un sonaglio e le sponde laterali.

"Il contatto con l'avversario è importante per avere riferimenti e - assicura Spinelli - certe partite sono più combattute di quelle fra vedenti". Il Crema, spiega l'accompagnatore, "è l'unica squadra di calcio per non vedenti in Italia inserita in una vera società sportiva". Fra i giocatori c'è anche Daniele Cassioli, il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi.

Per gli allenamenti, Iyobo viaggia da Milano due volte alla settimana assieme al papà di Francesco Cavallotto, l'altro goleador. "Paul potrebbe giocare nelle più grandi squadre del mondo", assicura Spinelli. A Iyobo, in quinta superiore di un istituto informatico, non dispiacerebbe l'idea di mettersi alla prova all'estero, in Spagna o Inghilterra dove i suoi colleghi sono anche professionisti: "Se ci fosse la possibilità non direi no…". (ANSA).