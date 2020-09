Milano: Salvini, entro autunno candidato sindaco c.destra

(ANSA) - MILANO, 21 SET - "Entro l'autunno sarà giusto partire. Noi partiamo a prescindere", dal responso di Giuseppe Sala. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto quando il centrodestra comunicherà il nome del candidato sindaco per le elezioni comunali a Milano del 2021.

"Proporremo a Milano e ai milanesi, così come a Roma, un'idea di città e di futuro diverse da quelle di Sala e della Raggi. A prescindere dal fatto che si ricandidino loro - ha aggiunto a margine del voto per il referendum costituzionale-.

Non scelgo in base a quello che fanno gli altri. Ho incontrato parecchi imprenditori e manager senza tessera di partito in tasca, culturalmente vicini alla Lega e al centrodestra".

