Coronavirus: in Lombardia 90 nuovi casi e un decesso

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Con 9.963 tamponi effettuati, sono 90 i nuovi casi positivi in Lombardia, con il rapporto contagi/tamponi allo 0.9%, in calo rispetto a ieri(1.41%). C'è un nuovo decesso che porta a 16.923 i morti in regione dall'inizio della pandemia.

Sono in calo i ricoveri in terapia intensiva (-2, 36 in totale), mentre crescono quelli negli altri reparti (+19, 283).

Sono 27 i nuovi casi a Milano, di cui 7 a Milano città, 20 nella provincia di Monza e Brianza, 10 a Brescia e 8 a Bergamo.

(ANSA).