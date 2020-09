Padre scrutatrice positivo, seggio sanificato

(ANSA) - SAMARATE (VARESE), 20 SET - Il seggio elettorale presente in una scuola di Samarate (Varese) è stato temporaneamente chiuso per essere sanificato, a scopo precauzionale, dopo che il padre di una scrutatrice è risultato positivo al Covid-19.

La donna ha chiamato questa mattina avvisando della positività del padre ed è stata subito sostituita, anche in questo caso a scopo precauzionale. (ANSA)