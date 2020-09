Elezioni: a Milano costituiti tutti i seggi dopo appello

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Il Comune di Milano in vista del referendum sul taglio dei parlamentari che si terrà domani e lunedì è riuscito a costituire tutti i seggi. Oggi, come hanno spiegato dall'amministrazione, sono state fatte 83 sostituzioni di presidenti di seggi dopo che circa un centinaio avevano rinunciato all'ultimo istante. Il Comune aveva così lanciato in mattinata un appello via social ai cittadini a cui c'è stata "grande partecipazione civica".

Negli ultimi due giorni ci sono state 178 sostituzioni di presidenti e la sostituzione definitiva di 1620 scrutatori.

(ANSA).