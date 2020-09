Calcio: S.Siro test campionato, sicurezza affidata a calcolo

(ANSA) - TORINO, 19 SET - L'amichevole tra l'Inter e il Pisa, che riapre a San Siro a mille tifosi, è un test per la riapertura degli impianti in vista del campionato, che inizia oggi a porte chiuse. A mettere a punto il piano di misure di rientro, di concerto con i Club Fc Internazionale, Ac Milan e la Lega Serie A, è la Gae Engineering. La società torinese ha messo a punto un programma di calcolo che permette di visualizzare i movimenti post-Covid e, quindi, di definire il protocollo di comportamento individuale.

"E' la prima applicazione del nostro protocollo. Lo studio iniziale - spiega Giuseppe Gaspare Amaro, ad di GAe Engineering, azienda che opera nel settore della sicurezza in manifestazioni pubbliche e grandi eventi - ci è stato commissionato dalla Juventus per l'Allianz Stadium ed è stato portato a compimento con la cooperazione dello staff operativo della stessa società.

Da questo studio, che la Juventus ha messo a disposizione della Lega di serie A, è scaturito il Piano generale per gli impianti della serie A che la stessa Lega ha poi consegnato al Governo.

Sarà un test di verifica delle norme di sicurezza che abbiamo preparato per 17 impianti sportivi della Serie A di calcio chiusi a causa dell'emergenza Covid 19. Attraverso un programma di calcolo abbiamo simulato il tempo di accesso all'interno degli impianti sportivi, il movimento dei flussi, quindi abbiamo analizzato la distanza di sicurezza per ogni persona, necessaria per arginare possibili contagi. I risultati consentono di visualizzare una proiezione dei movimenti post-Covid e definire il protocollo di comportamento individuale".

GAe Engineering opera nel settore della sicurezza in manifestazioni come il Giro d'Italia, i Carnevali di Venezia e Ivrea. Ha curato la progettazione antincendio del Palazzo Italia per Expo2015, del Buc e del Muse di Trento, di Torre Intesa Sanpaolo, della Fondazione Prada e Westfield a Milano. Ha predisposto Piani di fruizione degli spazi pubblici a prova di pandemia per Polignano (Lecce) e Bardonecchia (Torino), primi comuni Covid Free. (ANSA).