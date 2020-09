Torna 'le vie del cinema', film da Venezia a Milano

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Dal 23 al 30 settembre torna le vie del cinema, la manifestazione promossa da Agis lombarda in collaborazione con Fondazione La Biennale di Venezia e le sale cinematografiche di Milano, che presenta, in anteprima e in versione originale sottotitolata, una selezione di 23 film dalla 77esima edizione della Mostra del Cinema. Sono quattordici le sale cittadine che ospiteranno 64 proiezioni.

"La Lombardia - spiega il Presidente AGIS/ANEC lombarda, Domenico Dinoia - è stata la prima regione a dover sospendere le attività di spettacolo, in data 23 febbraio 2020. Nei lunghi mesi di chiusura, ogni cinema ha mantenuto vivo il dialogo con il proprio pubblico e le sale milanesi sono state le prime a tornare ad accogliere gli spettatori, in condizioni di totale sicurezza nel rispetto dei protocolli vigenti e nonostante le incertezze del mercato, per continuare ad essere luoghi di incontro, partecipazione e scambio. In questi difficili mesi, nell'interlocuzione con le istituzioni, abbiamo ribadito il ruolo cruciale della sala cinematografica nella formazione di cittadini consapevoli. Confidiamo di sviluppare insieme al Comune di Milano specifiche strategie per la riattivazione del tessuto cittadino ponendo al centro la frequentazione dei luoghi di cultura come i cinema, dove si respira un senso di comunità".

Verranno proposte nove pellicole dal concorso, tra cui Nuevo Orden di Michel Franco, Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria e Leoncino d'Oro, Padrenostro di Claudio Noce, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Pierfrancesco Favino, Wife of a Spy (Supai no tsuma) di Kiyoshi Kurosawa Leone d'Argento - Premio per la Migliore Regia. (ANSA).