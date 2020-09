(ANSA) - MILANO, 18 SET - Milano è la città più "circolare" d'Italia, seguita da Trento e Bologna. Lo dice la classifica su riutilizzo delle risorse e riduzione degli sprechi stilata dai ricercatori del Cesisp, il Centro studi in Economia e regolazione dei servizi, dell'industria e del settore pubblico dell'Università di Milano-Bicocca, presentata questa mattina durante il webinar "Misurare l'economia circolare urbana", con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente.

Alla seconda edizione della classifica è stato ampliato il numero delle città coinvolte, salite da 10 a 20, ed è stato realizzato un confronto a livello europeo.

I ricercatori hanno individuato cinque cluster rappresentativi - input sostenibili, condivisione sociale, uso di beni come servizi, end of life, estensione della vita dei prodotti - comprendenti a loro volta 28 indicatori di circolarità, tra cui i dati sulla raccolta differenziata e sull'utilizzo dei trasporti pubblici o dei servizi di sharing mobility, il livello di concentrazione di PM10, la diffusione di eco-brevetti e di imprese ascrivibili alla categoria dei green jobs. Per ogni indicatore è stata stilata una graduatoria parziale delle città, con punteggi da 0 a 10. (ANSA).