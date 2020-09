Coronavirus: più spazio per i tamponi pediatrici nel pavese

(ANSA) - PAVIA, 18 SET - La popolazione in età pediatrica della provincia di Pavia (di età compresa tra gli 0 e i 16 anni) potrà contare da lunedì 21 settembre su un importante ampliamento dell'offerta dei tamponi nasofaringei per rilevare l'eventuale positività al Covid-19, grazie a una rete di punti di somministrazione nei pronto soccorso pediatrici del Policlinico S. Matteo di Pavia, nelle pediatrie degli ospedali del territorio provinciale, nei centri prelievi degli Istituti Mondino e Maugeri e negli ambulatori analisi accreditati.

"L'elenco dei centri - si legge in una nota diffusa oggi da Ats - è riportato sul sito di Ats Pavia mentre le modalità di accesso sono comunicate direttamente sui siti dei singoli centri. Il potenziamento, che permetterà alla popolazione di avere un punto di somministrazione il più possibile vicino a casa, è dettato dall' avvicinamento alla stagione più fredda per assicurare al territorio spazi ampi, numerosi, agevoli e distribuiti capillarmente. La sospensione dell'effettuazione dei tamponi pediatrici presso i punti di Ats a Pavia, Stradella e Vigevano sarà graduale a partire da lunedì 21 settembre".

Ats sta dedicando anche grande attenzione alla popolazione adulta, predisponendo "uno spazio ampio e di facile accesso per la somministrazione dei tamponi per la popolazione adulta presso la zona Campus dell'Università di Pavia. La tenda sarà operativa da mercoledì 23 settembre e sostituirà i punti tampone oggi attivi allo stadio Fortunati".

Con questa maxi tenda Ats Pavia intende garantire uno spazio più ampio, anche in vista della stagione più fredda: un tendone di 18 metri per 30 vicino al parcheggio nella zona del Campus, in via Cascinazza, attivo da mercoledì prossimo dalle 7.30 alle 11.00. Qui verranno effettuati i tamponi ad adulti con accesso immediato senza prenotazione per contenere il più possibile i tempi che intercorrono tra prenotazione ed effettivo svolgimento del tampone. (ANSA).