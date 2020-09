Coronavirus: in Lombardia 224 nuovi casi e due decessi

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Con 16.828 tamponi effettuati, sono 224 i nuovi casi positivi in Lombardia per una percentuale pari all'1,33%, in linea con quella di ieri (1.29%). I nuovi decessi sono due per un totale di 16.908 morti in regione dall'inizio della pandemia. Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva (32 in totale), aumentano quelli negli altri reparti (+12, 284).

Milano resta la provincia più colpita con 81 nuovi casi, di cui 47 a Milano città, seguita da Pavia (32), Brescia (22), Monza e Brianza (17), Varese e Bergamo (15). (ANSA).