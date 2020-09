Ambiente: a Milano Flowering Dergano per 'rimettere radici'

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Un evento per "rimettere radici, rifiorire, rinascere": così gli organizzatori, il caffè/bistrot che promuove l'inclusione sociale Rob de Matt e GOMMA - Piccolo e gioioso festival d'illustrazione, parlano di Flowering Dergano, la due giorni che da domani porterà nel quartiere milanese mostre, talk, workshop e bancarelle di illustrazioni.

Ad anticipare la rassegna, un murale dipinto a caratteri cubitali nelle scorse settimane sul muro di cinta del giardino che ospita le associazioni L'Amico Charly e Rob de Matt: "Ogni volta che vedo un mandorlo in fiore mi tolgo il cappello", una frase di Ermanno Olmi, diventata l'opera 'Chapeau' grazie all'artista romana Gio Pistone, che ha rappresentato le parole del regista con un alfabeto colorato di lettere "popolate" da esseri, animali, pianeti. L'opera, donata da Fondazione Arrigo e Pia Pini, si inserisce nella mostra diffusa nel quartiere di artisti vari 'Natura Viva' curata da Gomma Festival.

Tra gli appuntamenti tra domani e domenica, un tour dei murales con gli autori, esposizioni di artwork e workshop di macramé e Kokedama, piante di piccole dimensioni che crescono in una sfera di muschio, terra e argilla. (ANSA).