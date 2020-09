Prete ucciso: l'arrestato ritratta davanti al gip

(ANSA) - COMO, 17 SET - Ridha Mahmoudi, il 53enne tunisino arrestato per l'omicidio di don Roberto Malgesini, ha cambiato completamente versione. Interrogato questa mattina in carcere dal giudice per le indagini preliminari ha negato di aver assassinato il sacerdote. "Non sono io l'autore del delitto, non c'entro nulla" ha detto di fronte al giudice. Martedì scorso si era costituito lui stesso ai carabinieri ammettendo il gesto e fornendo particolari e motivazioni. (ANSA).