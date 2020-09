Bimbo positivo in materna ex zona rossa

(ANSA) - CASALPUSTERLENGO (LODI), 17 SET - Un bimbo di 4 anni che frequenta la scuola materna parrocchiale di Casalpusterlengo (Lodi), uno dei Comuni della prima zona rossa in Italia, è risultato positivo al test del coronavirus e quindi tutta la classe di cui fa parte, composta da 26 bambini, è a casa oltre alla loro insegnante, in attesa dei tamponi.

Ai genitori è stato specificato che in isolamento devono stare solo i bambini della classe 'Scoiattoli', quindi non i genitori stessi e nemmeno fratelli e sorelle. La stessa scuola dell'infanzia, la Ss. Bartolomeo e Martino, continuerà ad accogliere le altre sezioni.

"Bisogna tenere la guardia alta", ha commentato il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio.

Primo caso di bimbo positivo al Covid anche in una scuola elementare di Codogno, il comune del Lodigiano dove è stato accertato il primo caso di coronavirus in Italia. Oggi tutta la classe, una quindicina di alunni, è rimasta a casa. "Sono già partite le procedure dell'Ats e tutti i bambini sottoposti al tampone. La situazione è sotto controllo", ha detto il sindaco Francesco Passerini all'ANSA

. Da quanto si è saputo il piccolo già lunedì, primo giorno di scuola, era ritornato a casa con un leggero raffreddore e il naso che colava. I genitori per precauzione hanno chiamato il pediatra, il quale ha prescritto il tampone. Ieri sera il risultato di positività. Quindi sono stati avvertiti i genitori dei compagni e questa mattina nessuno si è presentato in aula.