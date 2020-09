Assessore Lombardia: 136 incidenti con monopattini a Milano

(ANSA) - MILANO, 17 SET - "Secondo i dati Areu sono 136 i sinistri che hanno coinvolto questi mezzi dal 1° giugno 2020 ad oggi in città, tuttavia ci è voluto il gravissimo incidente di ieri, con una persona ridotta in fin di vita, affinché anche il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlasse di sicurezza. Mentre nei mesi di giugno, luglio e agosto del 2019 a Milano il totale degli incidenti sulle due ruote è stato di 451, nello stesso periodo di quest'anno è di 577, compresi in questa cifra anche i sinistri in monopattino. La media giornaliera di incidenti verificatisi a Milano in monopattino nei tre mesi estivi di quest'anno è di 1,12, con 103 incidenti in 92 giorni, mentre quella dei primi 16 giorni si settembre è di 2,12, con 34 sinistri in poco più di due settimane". Lo afferma Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, dopo l'ennesimo incidente che ha visto coinvolto un monopattino elettrico la scorsa notte a Milano.

"Nel capoluogo lombardo gli incidenti che vedono coinvolte biciclette e monopattini elettrici sono aumentati grazie anche alla follia green del Comune di Milano - ha commentato De Corato - secondo il quale basterebbero due righe tracciate per terra per realizzare piste ciclabili sicure. Dal primo giugno di quest'anno ad oggi, solo a Milano, sono 709 le richieste di soccorso per cadute da bici, investimenti ciclista e incidenti in monopattino registrate da Areu". (ANSA)