Suarez e Vidal non convocati per amichevole Barca

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Luis Suarez e Arturo Vidal non parteciperanno all'amichevole che il Barcellona giocherà alle 19 contro il Girona. Nella lista dei convocati dell'allenatore Ronald Koeman, resa nota poco fa dai profili social del club blaugrana, infatti, non figurano né l'uruguagio e neppure il cileno, diretto all'Inter. Un ulteriore segnale di rottura soprattutto per Suarez, il cui futuro - secondo i media spagnoli - non sarà nelle fila della Juve, ma è comunque lontano dalla capitale della Catalogna. (ANSA).