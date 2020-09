Scuola: Ats, a Milano 6 casi positivi, 5 classi isolate

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Cinque alunni e un insegnante sono risultati positivi al tampone per il Covid: lo comunica ATS Città Metropolitana di Milano, spiegando che si tratta di alunni di micronido (1 caso) e di scuola dell'infanzia (4 casi). Le classi dei 5 positivi sono state isolate.

Il docente, invece, insegna in una scuola secondaria di primo grado. Non è stato disposto alcun isolamento nell'istituto del caso. (ANSA).