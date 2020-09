Scappa da tso e dà fuoco alla casa, salvato dalla polizia

(ANSA) - COMO, 16 SET - Sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e ricoverato all'ospedale di Cantù, un uomo di 45 anni, italiano, è scappato dal nosocomio per rifugiarsi nella sua abitazione, un appartamento fatiscente a Como, in via Santa Marta. Quando questo pomeriggio una pattuglia della polizia locale di Como è andata per verificare se l'uomo si trovasse in casa, il 45enne si è barricato all'interno dando fuoco all'abitazione. Sono stati chiamati i vigili del fuoco e il 118, mentre gli agenti hanno subito sfondato la porta: l'uomo era a terra, incosciente, nell'appartamento pieno di fumo ed è stato messo in salvo dai vigili, uno dei quali è rimasto intossicato in maniera non grave. L'uomo è stato intubato e portato in ospedale, in condizioni gravi. (ANSA).