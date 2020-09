Europa League: Pioli "Ibra ha completamente recuperato"

(ANSA) - MILANO, 16 SET - "Ibrahimovic? Avrei preferito che giocasse qualche spezzone delle ultime amichevoli ma ha recuperato completamente. Sta molto bene mentalmente. L'ho ritrovato com'è, competitivo e disponibile al massimo": il tecnico del Milan Stefano Pioli conferma la presenza a Dublino nella sfida di Europa League contro lo Shamrock Rovers dello svedese che ha recuperato dalla contusione alla gamba. E il rinnovo non era in dubbio secondo il tecnico rossonero, come spiega ai microfoni di Dazn: "Durante l'estate siamo sempre stati in contatto, anche prima dell'annuncio del rinnovo, non ci siamo mai lasciati e quindi quando è tornato a Milanello non c'era nulla di speciale da dirci. Sono sempre stato fiducioso sulla sua permanenza perchè conoscevo il volere della società e quello del giocatore". (ANSA).