Europa League: Pioli carica il Milan "abbiamo grande chance"

(ANSA) - MILANO, 16 SET - "C'è l'emozione di cominciare la nuova stagione, di provare a finire e concretizzare un percorso costruito lo scorso anno. Vogliamo arrivare ai gironi ma ora ci concentriamo alla partita di domani. Tre settimane di preparazione non sono tantissime, ma abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per prepararla al meglio". Stefano Pioli carica il Milan alla vigilia del secondo turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers, primo match ufficiale della stagione per una squadra italiana. "Nello sport come nella vita se dai per scontato qualcosa prima di metterti alla prova, parti con l'atteggiamento sbagliato. Non sarà il nostro approccio.

Affrontiamo un avversario - avvisa Pioli - che fa un buon calcio, moderno, che fisicamente arriva da 14 partite ufficiali.

Ma non dobbiamo pensare solo alle difficoltà ma anche alla grande opportunità che abbiamo" (ANSA).