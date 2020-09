Brembo, diventeremo 'solution provider'

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Diventare un 'solution provider' che integra prodotti e servizi digitali sempre più sostenibili per andare incontro alle esigenze dell'industria automobilistica alle prese con sfide senza precedenti, dall'elettrificazione alla guida autonoma. E' la nuova 'mission' di Brembo, leader mondiale negli impianti frenanti, svelata per la prima volta dall'amministratore delegato Daniele Schillaci sulla piattaforma virtuale Brembo Next. "Siamo entrati in una nuova era, fatta di intelligenza artificiale e big data" - ha spiegato l'ad Schillaci -. "Abbiamo una nuova visione che ci proietta verso il futuro. Il nostro piano è diventare un'azienda davvero digitale per fornire soluzioni digitali. Per farlo, daremo nuova linfa alla nostra capacità di innovazione su scala globale, creando centri di Ricerca e Sviluppo d'eccellenza nei principali Paesi dove operiamo. Integreremo l'intelligenza artificiale e tecnologie ancora più sostenibili nelle nostre soluzioni, per diventare un brand di riferimento anche per le generazioni del futuro. La nostra missione vuole anticipare l'impatto dei mega trend che stanno plasmando l'industria automobilistica per contribuire, insieme ai nostri clienti, ad una mobilità più sostenibile".

L'approccio è basato sulla nuova visione 'Turning Energy into Inspiration', con cui il Gruppo di Stezzano (Bergamo) intende incrementare la propria competitività nel lungo periodo in un settore in continua evoluzione. L'impegno per la sostenibilità unito alla competenza tecnologica porteranno a prodotto sempre più "green". (ANSA).