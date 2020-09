A Milano Atm distribuisce spillette 'pro mascherina'

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Da oggi Atm ha iniziato a distribuire in alcune stazioni della metropolitana delle spillette con un emoji che indossa la mascherina. Un modo, spiegano dall'Azienda Trasporti Milanesi, "per sensibilizzare i passeggeri, e soprattutto i ragazzi, al rispetto delle regole a bordo dei mezzi".

L'iniziativa fa parte della campagna 'Io viaggio responsabile'. Le spillette saranno distribuite per due settimane da hostess e steward riconoscibili dalle T-shirt con la grafica della campagna Atm, distribuiranno gratuitamente i gadget in 12 stazioni delle quattro linee metropolitane vicino a scuole superiori negli orari di uscita degli studenti, cioè dalle 12,30 alle 14,30. (ANSA).