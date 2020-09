Prete ucciso: folla in Duomo a Como

(ANSA) - COMO, 15 SET - Una folla silenziosa si è radunata questa sera, a Como, per ricordare don Roberto Malgesini, in occasione del rosario recitato in Cattedrale dal vescovo, Mons.

Oscar Cantoni.

Dentro la basilica sono potute entrare solo 300 persone per via delle restrizioni Covid, ma all'esterno, in piazza del Duomo, si sono radunate silenziosamente alcune centinaia di persone. Molti hanno una candela in mano e attendono l'inizio della recita della preghiera mariana. (ANSA)