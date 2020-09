Droga: ha piantagione marijuana in boschi preso grazie drone

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Grazie anche all'uso del drone i Carabinieri hanno scoperto una piantagione con 530 piante di marijuana nel Mantovano e arrestato per spaccio il 'coltivatore'.

Le piante erano nascosta nella zona boschiva del "Parco Oglio-Sud' in un posto difficile da raggiungere. Da mesi erano avviate indagini gestite dal Comando di Viadana. Nelle ultime settimane i carabinieri della Stazione di Acquanegra sul Chiese, coordinati dal Maresciallo Ordinario Giuseppe Vinci, si sono appostati nella zona anche con il drone e ieri hanno trovato un uomo di 47 anni innaffiare la piantagione. A casa sua sono state trovate altre grandi piante e 4 chili di marijuana essiccata. E' stato arrestato per spaccio e portato in carcere a Mantova.

"Ora - ha spiegato il capitano Gabriele Schiaffini, Comandante della Compagnia di Viadana - l'attività di indagine non è certo finita anzi; saranno basilari le perizie e gli accertamenti tecnici per trovare eventuali complici che, quando si parla di grossi quantitativi come in questo caso, sono sicuramente presenti. (ANSA).