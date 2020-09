Scuola: elementare Milano raccomanda vaccino antinfluenza

(ANSA) - MILANO, 14 SET - E' stata "fortemente raccomandata" la vaccinazione antinfluenzale alle famiglie degli alunni della scuola elementare Brunacci di Milano, un punto di riferimento in Lombardia per il modello 'senza zaino', dove applausi di entusiasmo hanno segnato il ritorno in classe di bambini e insegnanti.

Il vaccino antinfluenzale "rende la 'diagnosi differenziale' (ovvero la differenza fra le due infezioni) più facile e più rapida, portando più precocemente all'isolamento di eventuali casi di coronavirus", si legge in un messaggio inviato dalla scuola in zona Navigli ai genitori, con una serie di raccomandazioni per "allineare tutti noi ad alcuni buoni comportamenti assolutamente necessari". In classe ai bambini è stato mostrato un video che raccontava in modo giocoso le regole igieniche da rispettare. (ANSA).