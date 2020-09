Incendi nella notte a Milano, 1 morto e 2 feriti

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Due incendi in appartamento si sono verificati nella notte a Milano. Nel primo, in via Pier Francesco Cittadini, divampato intorno alle 2 di notte in un appartamento al quinto piano di un condominio, è morta una persona, la cui identità non è ancora nota.

Due persone sono invece rimaste ferite nell'incendio di un appartamento in via Broggi, poco dopo la mezzanotte. Una donna di 44 anni è stata portata in codice giallo al Fatebenefratelli per l'inalazione dei fumi e una ferita lacero-contusa al volto, mentre un uomo di 30, sempre non grave, è stato portato al Niguarda sempre per inalazione fumi e per un'ustione di primo grado a una mano. Oltre ai soccorritori del 118, sul posto anche i vigili del fuoco. (ANSA).