Brera: Bradburne, persi 3 milioni a causa del Covid

(ANSA) - MILANO, 14 SET - "Contrariamente al bilancio preventivo, saremo vicini a 3 milioni di perdita": lo ha detto il direttore di Brera James Bradburne nella conferenza 'Libertà è partecipazione' dedicata a Philippe Daverio. "Non siamo l'unico museo in questa situazione e non è chiaro come il governo potrà gestire tutto questo - ha proseguito -, stiamo navigando sotto le stelle dell'incertezza. È l'impatto dell'anno terribile che abbiamo vissuto". Bradburne ha ricordato che la Pinacoteca è stata chiusa per il Covid dal 23 febbraio al 9 giugno, con i ricavi ridotti quasi a zero. Dopo il lockdown, l'apertura estiva è a ingresso gratuito con prenotazione e l'orario ridotto. (ANSA).