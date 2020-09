Appello Scala a politica, ai teatri serve il pubblico

(ANSA) - MILANO, 14 SET - "Abbiamo bisogno del nostro pubblico e speriamo che la politica ci dia presto la possibilità di avere una capienza più ampia": è un appello accorato quello lanciato questa sera da Dominique Meyer, sovrintendente della Scala, dal palco del teatro prima dell'inizio della Nona di Beethoven nel primo concerto aperto al pubblico (la prima esecuzione di sabato scorso era riservata ai sanitari). "I teatri - ha aggiunto - sono luoghi sicuri perché abbiamo preparato tutto, il pubblico è educato. Venite tutti con la mascherina con una disciplina che non si trova il metropolitana, sugli aerei, nei bar e nelle discoteche. Speriamo che facendo questo sforzo, che non è facile per niente, stiamo preparando un futuro per l'arte lirica, per l'opera, per i concerti e soprattutto per la nostra Scala. Grazie". (ANSA).