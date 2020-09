Trovato anziano scomparso, per 3 giorni nei boschi

(ANSA) - VARESE, 13 SET - È stato ritrovato mentre vagava nei boschi del Varesotto un 80enne scomparso giovedì pomeriggio ad Orino, dopo essere stato visto nei pressi di un campo sportivo.

I vigili del fuoco del Nucleo Speleo Alpino Fluviale lo hanno individuato al termine di tre giorni di ricerche ininterrotte.

L'anziano, affetto da un grave deficit della vista e con serie difficoltà di deambulazione, è stato imbragato e trasportato ad Orino a bordo dell'elicottero dei vigili del fuoco e poi affidato alle cure del 118.

L'80enne non è in pericolo di vita seppur molto provato e in stato confusionale. Non è chiaro come sia riuscito ad addentrarsi nei boschi in una zona impervia da solo. (ANSA).