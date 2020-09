Gli sparano in strada nel Lecchese, 47enne muore

E' morto il 47enne, Salvatore De Fazio, originario di Belcastro (Catanzaro) e residente nel Lecchese, vittima della sparatoria avvenuta alle 13.30 in via Albegno, frazione Santa Maria di Olginate(Lecco). Vani sono stati i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118, il 47enne è deceduto appena giunto all'ospedale Manzoni di Lecco. Lascia la moglie e tre figli. Il fratello Alfredo che era con lui è ricoverato, sempre al Manzoni, per le ferite riportate durante la sparatoria. Sono ancora in corso le ricerche dell'uomo che ha sparato ai due fratelli De Fazio.