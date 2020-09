Elezioni: voto in ospedale o a domicilio chi è in quarantena

(ANSA) - PAVIA, 13 SET - I cittadini della provincia di Pavia che in questo periodo sono sottoposti a trattamento domiciliare o si trovano in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario (anche in ospedale) per Covid-19, potranno regolarmente votare domenica 20 e lunedì 21 settembre per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e per le elezioni amministrative (sul territorio provinciale sono 8 i comuni in cui si dovrà eleggere il nuovo sindaco, tra i quali Voghera e Vigevano). Il loro voto verrà raccolto a domicilio oppure in ospedale, se sono ricoverati.

La Prefettura di Pavia ha infatti reso noto che saranno istituiti seggi speciali al Policlinico San Matteo di Pavia e agli ospedali di Voghera (Pavia) e Vigevano (Pavia).

"L'elettore, che si trova in condizione di quarantena o in isolamento fiduciario per Covid-19 - sottolinea una nota della Prefettura -, per l'ammissione al voto presso il proprio domicilio deve presentare apposita richiesta al sindaco del Comune di residenza entro il 15 settembre, allegando il certificato rilasciato dal medico designato attestante l'esistenza delle condizioni indicate (quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19). L'ufficiale elettorale del Comune, nelle cui liste è iscritto l'elettore, assegnerà l'elettore, ammesso al voto domiciliare, ad una delle sezioni indicate, secondo criteri di prossimità territoriale. Il voto verrà raccolto nella struttura sanitaria dove l'elettore positivo al Covid-19 è ricoverato, oppure presso il domicilio, se in quarantena o isolamento fiduciario".

Sono circa 300 le persone che attualmente si trovano in isolamento in provincia di Pavia. Martedì 15 settembre si terrà una riunione alla Prefettura di Pavia per valutare quante richieste di voto sono arrivate da questi elettori e per concordare con i Comuni interessati le modalità di raccolta dei voti a domicilio. (ANSA).