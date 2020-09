Ufficiale, Tatarusanu al Milan

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Anche il Milan, dopo l'annuncio su Twitter del Lione, ufficializza l'arrivo di Ciprian Tatarusanu in rossonero. Il portiere, dopo la firma sul contratto triennale, si è unito alla squadra e a Stefano Pioli per il primo allenamento. Indosserà la maglia numero 1 come annunciato dal Milan in una nota. Al Lione vanno 500 mila euro per il trasferimento del giocatore. (ANSA).