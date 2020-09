Legnano; Toia, se eletta sarò sindaco tra cittadini

(ANSA) - LEGNANO (MILANO), 12 SET - Sta facendo una campagna elettorale itinerante con un camper-gazebo per tutta la città e se sarà eletta sindaco continuerà con la politica dell' 'ascolto' quartiere per quartiere fra i cittadini: lo ha promesso questa sera, in un incontro pubblico, Carolina Toia che concorre a sindaco alle elezioni comunali di Legnano, città di 60 mila abitanti in provincia di Milano.

Carolina Toia, sostenuta da tutto il centrodestra e in particola da quattro liste - Forza Italia, Lega, FdI e Lista Toia in cui è candidato un ragazzo diversamente abile "anche perché potrà portare la sua esperienza personale nell'attività politica" ha spiegato - ha un programma basato su sicurezza, sociale e lavoro. "Dobbiamo garantire alle persone di circolare liberamente senza subire aggressioni reprimendo la delinquenza.

E' poi fondamentale una politica di intervento per chi ha bisogno o è in difficoltà anche per il coronavirus e anche in questo caso centrale è una politica di 'ascolto' dell'assessore competente. Quindi bisogna concentrarsi sul lavoro con incontri fra studenti, presidi, scuole e parti sociali tra cui imprenditori e associazioni".

Fra le altre proposte l'apertura di uno sportello per finanziamenti europei e un ufficio per i brevetti. (ANSA).