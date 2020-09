Europa League: a Dazn in esclusiva i preliminari del Milan

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Dazn trasmetterà in esclusiva i preliminari del Milan in Europa League. Il club rossonero, che grazie al 6/o posto in classifica si è qualificato per la competizione europea esordirà per il secondo turno giovedì 17 settembre alle ore 20:00 contro il Shamrock Rovers sulla piattaforma di streaming Dazn, che ha acquisito in esclusiva i diritti del l match. In caso di vittoria la squadra di Pioli dovrà affrontare il 24 a San Siro la vincitrice del confronto tra i norvegesi del Bod› Glimt e i lituani dello Zalgiris Vilnius. E, sempre se il club riuscirà a qualificarsi, giovedì 1 ottobre giocherà i playoff per passare eventualmente alla fase a gironi del torneo. Ma a decretare l'avversario saranno i sorteggi, che si terranno il 18 settembre a Nyon, in Svizzera.

(ANSA).