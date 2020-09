Scala: Dolce e Gabbana vestono la 'Traviata' di Mehta

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Dolce&Gabbana firmano gli abiti di Violetta e di Flora per la prima 'Traviata' di Zubin Mehta alla Scala, con cui il Piermarini riprende l'attività operistica dopo lo stop per il Covid.

Il capolavoro di Verdi verrà proposto in forma di concerto con le voci di Marina Rebeka, Atalla Ayan e Leo Nucci. Marina Rebeka, tra le voci di soprano più richieste dai teatri di tutto il modo, ha cantato la parte di Violetta tra l'altro alla Wiener Staatsoper, al Metropolitan di New York e all'Opéra di Parigi prima di interpretarla alla Scala, dove aveva debuttato nel 2009 come Contessa di Folleville nel Viaggio a Reims. Tra i prossimi impegni spicca la parte di Desdemona nell'Otello diretto da Zubin Mehta all'Opera di Firenze.

Gli abiti di Marina Rebeka, interprete di Violetta, e di Chiara Isotton, interprete di Flora, sono stati appositamente creati da Dolce&Gabbana, che dal 2015 sono Fondatori Sostenitori del Teatro. (ANSA).