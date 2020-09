Milano torna a scuola anche nei prefabbricati

(ANSA) - MILANO, 11 SET - E' partita questa mattina a Milano, all'istituto comprensivo statale di Via Console Marcello, l'installazione dei primi sei dei cinquanta moduli temporanei acquistati dal Comune e destinati a ospitare gli alunni di alcune classi milanesi ancora oggetto di interventi di manutenzione. Si tratta di prefabbricati in legno, progettati - spiega Palazzo Marino - per rispondere alle esigenze legate al contrasto nella diffusione del Covid e fornire, allo stesso tempo, un luogo confortevole per la didattica e l'apprendimento.

"Oggi è un giorno importante - ha spiegato l'assessore all'edilizia scolastica del Comune di Milano Paolo Limonta - perché sono arrivati i primi moduli temporanei, per i bambini delle scuole dove ci sono ancora lavori di manutenzione straordinaria, come qui in via Console Marcello. Abbiamo scelto dei moduli che non fossero dei container, che rispondano a tutte le esigenze di sicurezza e con un'altezza di tre metri, abbiamo scelto di ritardare di qualche giorno la fruizione per avere queste strutture che sono belle. Il problema che ci siamo posti è che siccome alcuni bambini dovranno starci per alcuni mesi e molti per tutto l'anno, dovevamo assicurarci che fossero in un ambiente bello e sicuro". (ANSA).