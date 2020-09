Milano, Sala: 'Soglia esenzione Irpef da 21mila a 23mila euro'

(ANSA) - MILANO, 11 SET - "Oggi in Giunta abbiamo varato un provvedimento importante. La soglia di esenzione dall'addizionale Irpef passa da 21 a 23 mila euro, allargando la platea degli esenti ad altri 50 mila cittadini". Lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

"Avevo preso questo impegno in campagna elettorale e oggi sono particolarmente felice di dire ai milanesi che quella promessa è diventata realtà - ha aggiunto -. Non solo perché confermiamo la nostra attenzione al bisogno delle famiglie, ma anche e soprattutto perché lo facciamo in un momento in cui le conseguenze economiche dell'emergenza Covid sono sotto gli occhi di tutti".

Sala ha poi chiarito che "non è una manovra indifferente per le casse del Comune, i mancati introiti supereranno i 10 milioni di euro, ma attraverso un intervento sulla spesa pianificato nei tre anni scorsi, abbiamo reso la manovra strutturale - ha concluso -. Ma è giusto farla ed essere accanto alle famiglie, ai lavoratori". (ANSA).