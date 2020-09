Finti agenti rapinano gioielliere

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Si sono finti poliziotti, con divise ufficiali e pettorine, e hanno rapinato, a Milano, un gioielliere e orafo indiano di orologi, Rolex, preziosi e gioielli e alcune banconote per un bottino da oltre 50 mila euro.

Protagonisti del colpo, anche volti e nomi noti alle forze dell'ordine e alle cronache milanesi: Dino Duchini, malavitoso della "Milano che sparava", secondo gli investigatori, tra gli anni Ottanta e Novanta e Franco Fisher, 'basista', che già nel 2012 venne arrestato per una maxirapina in una gioielleria di via della Spiga.

All'alba di un mattino di maggio 2019 Duchini e altri tre complici - tutti ora raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare - indossando anche maschere di lattice per non essere riconoscibili, hanno suonato il campanello di un appartamento di corso Sempione fingendo un controllo: in mezz'ora hanno legato il gioielliere e due suoi collaboratori con nastro adesivo e fascette e li hanno derubati.

Dopo diverse indagini, la Squadra Mobile di Milano, guidata da Marco Calì, è riuscita a rintracciare la banda grazie ad un gps installato sul furgone con cui i rapinatori erano fuggiti e poi alle telecamere e ai rilievi del Dna della Polizia Scientifica sono riusciti a identificare tutti i componenti della banda. I quattro, che devono rispondere di rapina e sequestro di persona, ora si trovano a San Vittore, mentre altre sei persone sono indagate. (ANSA).