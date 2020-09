Tumori: da Go5 ciclo incontri per pazienti con psiconcologo

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Dopo la sospensione delle attività dovute al lockdown, la onlus 'Go5- per mano con le donne', associazione che si dedica alle pazienti in cura all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, torna con un evento in programma domenica prossima a Milano in cui presenterà i suoi nuovi progetti, a partire da un ciclo di incontri via web con uno psiconcologo Gli psicologi dell'istituto Nazionale dei Tumori stanno infatti predisponendo un percorso che si articola in una serie di incontri via web di psiconcologia dedicati alle pazienti.

Inoltre prosegue 'La vita sotto il turbante - Progetto Cristina', l'iniziativa con al centro i colorati turbanti realizzati dalle donne detenute a San Vittore per le donne malate. E proprio dalle detenute del carcere milanese arrivano i testi che, nel corso dell'evento di domenica, verranno letti in run eading teatrale dal titolo "Con un filo di voce. Storie di solidarietà femminile" dalle attrici Livia Rossi e Noemi Radice e da Josephine Capranica.

L'appuntamento è quindi per domenica prossima alle 17 al Giardino Condiviso San Faustino, in via San Faustino 23 a Milano. (ANSA).