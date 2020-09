Scuola: pediatri, 12mila tamponi giorno

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Per i pediatri lombardi, le norme che riguardano scuola e Covid-19 sono "farraginose, estremamente interpretabili, poco praticabili e motivo di insopportabili oneri sociali ed economici da parte delle famiglie". "La proposta dei pediatri di rimodulare queste norme per adattarle senza stravolgimenti alla realtà assistenziale pediatrica - dice Rinaldo Missaglia, segretario nazionale Simpef-Sindacato medici pediatri di famiglia -non è quindi stata accolta".

Per Simpef, il punto fondamentale è la necessità di procurarsi il consistente numero di presidi diagnostici che serviranno già dall'inizio della prossima settimana. Per il sindacato, sarà necessario processare 12.000 tamponi naso faringei al giorno in Lombardia. "Chiediamo - dicono i pediatri - che ci venga assicurata tale disponibilità di strumentazione diagnostica e di organizzazione per la celere refertazione dei casi notificati. I pediatri di famiglia si rendono disponibili in sussidiario sostegno alle procedure diagnostiche correnti all'utilizzo presso i propri studi dei cosiddetti test rapidi per l'individuazione del virus su secrezioni salivari e/o nasali purché opportunamente validati. Ci sentiamo di proporre questa pratica di opportuna prossimità assistenziale anche e soprattutto in segno di vicinanza ai genitori dei nostri piccoli assistiti con l'intento di limitare il loro prevedibile disagio nella organizzazione delle attività famigliari". (ANSA)