Scuola: banchi insufficienti in elementare Pavia, turni

Una parte dei bambini iscritti alla scuola elementare De Amicis di Pavia inizierà l'anno scolastico alternandosi tra lezioni in classe e altre a distanza. E' la soluzione che quasi certamente verrà adottata in questi giorni dall'Istituto comprensivo di via Scopoli, nel quale è inserita la scuola, in accordo con il Comune. Nella primaria manca infatti un numero sufficiente di banchi di dimensioni più ridotte per garantire il distanziamento minimo tra gli alunni, previsto dalle regole anti-Covid. Inoltre sino ad oggi non si sono ancora visti i banchi promessi dal Governo.

Di conseguenza per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte (circa 180 bambini su un totale di 334 iscritti) si prospetta un'alternanza tra lezioni a scuola e altre seguite online come avveniva durante il lockdown. Le modalità dei turni verranno definite in questi giorni. Gli assessori comunali Antonio Bobbio Pallavicini, ai lavori pubblici, e Alessandro Cantoni, all'istruzione, hanno effettuato un sopralluogo nella scuola per parlare con la dirigente didattica e per una verifica diretta del problema.