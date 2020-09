Baby estorsore arrestato nel Varesotto

(ANSA) - VARESE, 10 SET - Un ragazzino di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gavirate (Varese) con l'accusa di estorsione ai danni di un minore. Insieme a lui sono stati denunciati altri due giovani, di cui un altro minorenne. "Ti ammazzo di botte se non mi dai la catenina" avrebbe detto il baby bullo, spalleggiato da un pregiudicato di 30 anni e da un altro minorenne della zona, a uno studente incrociato per strada vicino ad un centro commerciale, per poi fuggire con la catenina d'oro. Alla scena hanno assistito alcuni passanti, che hanno telefonato al 112. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno registrato la scena il 17 enne è stato individuato e portato in una comunità per minori. I suoi complici sono stati denunciati in concorso.

(ANSA)