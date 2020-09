A Milano prima tappa festival lavoratori spettacolo

(ANSA) - MILANO, 10 SET - E' dedicato ai lavoratori dello spettacolo l'ultimo spettacolo dell'Estate Sforzesca, "Intermittenze", in scena domani al Castello Sforzesco.

Organizzato dal Coordinamento Spettacolo Lombardia, vedrà sul palco Laura Curino, Arianna Scommegna, Gabriele Vacis e Alberto Patrucco, accompagnati dalla musica delle Corde Sciolte e dal chitarrista Massimo Betti.

Il filo conduttore di ogni intervento sarà il lavoro e i proventi saranno inseriti nella raccolta fondi per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo in difficoltà economica a causa della sospensione delle attività teatrali.

La proposta di concludere l'Estate sforzesca con uno spettacolo organizzato dal Coordinamento Spettacolo Lombardia - viene spiegato - è nata dall'assessore alla Cultura Filippo Del Corno dopo l'incontro nella commissione comunale congiunta Cultura-Lavoro, lo scorso 3 luglio. Durante la commissione il Coordinamento ha espresso la volontà di dar vita a un Festival delle lavoratrici e Lavoratori dello Spettacolo dal titolo "Generiamo Cultura". Lo spettacolo "Intermittenze" è il primo appuntamento del Festival, che parte da Milano e diventerà itinerante per continuare la raccolta fondi a favore dei lavoratori in difficoltà. Il Coordinamento chiede ai direttori artistici dei teatri milanesi di partecipare alla serata di domani e soprattutto di ospitare il Festival nei loro spazi.

All'assessore Filippo Del Corno chiede di essere convocato per l'apertura del Tavolo di Responsabilità Occupazionale, e al sindaco Beppe Sala "di organizzare in tempi brevissimi un incontro con il ministro alle attività culturali Dario Franceschini". (ANSA).