Segre: gli auguri dei giovani per i 90 anni della senatrice

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Compirà 90 anni domani, 10 settembre, ma la senatrice a vita Liliana Segre sta già ricevendo centinaia di auguri e numerosi attestati d'affetto da tutta Italia. I primi sono stati i volontari dell'Aned, l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, che in un video già in rete da un paio di giorni hanno raccolto gli auguri e le testimonianze di figli e nipoti di vittime dei lager.

"Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento d'incertezza prendete per mano l'Italia" aveva detto la senatrice Segre, sopravvissuta alla Shoah, in una intervista rilasciata qualche giorno fa al Corriere. E proprio i giovani stanno testimoniando già in queste ore il loro affetto, come ad esempio quelli che studiano nella Cittadella della Pace, vicino ad Arezzo, a cui la senatrice ha affidato una delle sue ultime testimonianze.

Altri ragazzi hanno invece voluto 'regalare' a Liliana Segre, il 2 settembre scorso, un murales: quello realizzato all'Ipsia 'Benelli' di Pesaro, "simbolo della memoria, contro intolleranza e odio". Nell'opera, realizzata dallo street artist David Diavù Vecchiato, sono raffigurate alcune lacrime che ricordano una bandiera italiana e c'è l'immagine di Liliana da bambina.

"Quelli che passeranno di qui - aveva detto la senatrice in occasione dell'inaugurazione - dovranno spiritualmente pensare a un ponte che io ho lasciato nella mia vita. Un ponte, profondamente sentito da me, tra il bene e il male".

Auguri speciali arriveranno domani anche dalla città di Milano, dove il 10 dicembre dello scorso anno marciarono 600 sindaci insieme a Liliana Segre per testimoniarle vicinanza e solidarietà. (ANSA).