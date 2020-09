In Lombardia 12mila medici e sanitari positivi, 76 morti

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Oltre 12 mila contagiati e 76 deceduti: è questo il bilancio del Covid 19 tra il personale medico e sanitario lombardo dall'inizio della pandemia fino a oggi. Il numero complessivo emerge dalla risposta a un'interrogazione rivolta all'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera in commissione regionale Sanità.

Sulla base dei dati disponibili e aggiornati al 7 settembre 2020, sono risultati positivi al Covid 2.755 medici, 4.952 infermieri, 102 ostetriche, 1.917 Oss, 550 tecnici sanitari, 837 altri operatori sanitari e 1.074 operatori con profilo non sanitario, a cui si aggiungono 436 medici di base.

La percentuale dei contagiati sul totale del personale impiegato nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate "è inferiore al 10%, siamo tra il 7 e l'8%" ha evidenziato Gallera. Il dettaglio dei deceduti è invece di 35 medici, 6 infermieri, 1 ostetrica, 9 Oss, 1 tecnico sanitario, 2 altri operatori sanitari e 4 operatori con profilo non sanitario, ai quali si aggiungono 18 medici di medicina generale. (ANSA).