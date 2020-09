Grave operaio ustionato a Rodano

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Un operaio di 45 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale con gravi ustioni riportate a causa di un incidente avvenuto questo pomeriggio in una ditta a Pobbiano, frazione di Rodano (Milano).

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, l'uomo sarebbe stato travolto dall'esplosione di un contenitore surriscaldato durante un'operazione di taglio con una fiamma.

L'incidente è avvenuto attorno alle 15.30 in via Milano 6, in un'area industriale.

Il 45enne è stato portato via in elicottero e al momento si trova in terapia intensiva al reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda. (ANSA).