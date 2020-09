E' ufficiale, Tonali è un giocatore del Milan

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Il Milan, in un comunicato, annuncia l'arrivo dal Brescia a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Sandro Tonali in rossonero. Il centrocampista indosserà la maglia numero 8. "È uno dei giovani talenti più promettenti del calcio internazionale. Sandro - racconta l'ad Ivan Gazidis - ha un amore per il Club e una comprensione dei suoi valori che lo farà aggiungere a ciò che vogliamo costruire insieme". Soddisfazione anche da parte del direttore dell'area tecnica Paolo Maldini: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Sandro nella famiglia rossonera. In qualità di giovane e talentuoso centrocampista, non solo abbraccerà i valori del Milan, ma darà anche un contributo significativo al futuro successo del Club ". (ANSA).