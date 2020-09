Dal Pino: 'Senza tifosi sistema rischia il collasso'

(ANSA) - MILANO, 09 SET - "Il sistema senza tifosi rischia di collassare, togliere la possibilità di avere fatturato dalla biglietteria per le nostre squadre è un elemento dirompente". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, in conferenza stampa al termine dell'odierna assemblea dei club.

"Dobbiamo essere prudenti ma, facendo le cose giuste, non si può dire che pubblico sia zero. In amichevole possono entrare mille persone, in campionato nessuno. Rischio default per club? È situazione difficile, ma è pieno di presidenti con grinta e passione che investono", ha aggiunto. (ANSA).