Dal Pino rassicura Galliani su fondi, valutato tutto

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha risposto già ieri ai dubbi sollevati dall'ad del Monza, Adriano Galliani, sull'eventuale ingresso dei fondi di private equity nel calcio. Secondo quanto apprende l'Ansa, il numero uno della Lega ha inviato una lettera al dirigente brianzolo, rassicurandolo che per quanto riguarda l'operazione dei fondi di private equity costruita negli ultimi mesi è stato considerato e valutato approfonditamente ogni aspetto, compresi quelli da lui sollevati.

Nella lettera inviata ieri al presidente Dal Pino, come riportato da diversi quotidiani, Galliani, che è stato anche presidente di Lega, aveva sottolineato in particolare i propri dubbi riguardo le garanzie e tutele per i club che dovessero venire promossi, che verrebbero discriminati se il denaro proveniente dalle offerte dei fondi venisse distribuito alle società attualmente in Serie A. (ANSA).