Coronavirus, in Lombardia 218 nuovi positivi e 3 decessi

(ANSA) - MILANO, 09 SET - A fronte di 21.368 tamponi effettuati, sono 218 i nuovi positivi riscontrati In Lombardia e il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all'1,02%, in calo rispetto a ieri (1.3%). I nuovi decessi sono 3 per un totale complessivo di 16.891 morti in regione. Stabili i ricoveri in terapia intensiva:(27), in aumento quelli negli altri reparti (+4, 252).

La provincia più colpita resta sempre quella di Milano con 88 nuovi casi, di cui 50 a Milano città, seguita da Brescia e Varese con 24. (ANSA).